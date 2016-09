Veröffentlicht am 17. September 2016 von wwa

KOBLENZ – Studierende der Sozialen Arbeit an der Hochschule Koblenz organisieren Rollstuhl-Rugby-Turnier am Samstag, 8. Oktober – Im Rahmen des Bachelorstudiengangs der Sozialen Arbeit an der Hochschule Koblenz organisiert eine Seminargruppe von Studierenden ein Rollstuhl-Rugby-Turnier, das am Samstag, 8. Oktober ab 10:00 Uhr in der Sporthalle der IGS Pollenfeld, Johannesstraße 58-60 in Koblenz stattfindet.

Neben dem Koblenzer Rollstuhl-Rugby-Profiteam „Speedos“ sind alle Interessierten, ob Rollstuhlfahrer/innen oder Fußgänger/innen, herzlich eingeladen, an dem Turnier teilzunehmen oder dieses als Zuschauende zu unterstützen. „Trommelt ein paar Freunde zusammen, sodass ihr ein Team von mindestens vier Personen stellen könnt, überlegt euch einen Teamnamen und kommt zum Turnier in einheitlicher Kleidung“, so Hanna Westhues vom Orga-Team des Rollstuhl-Rugby-Turniers, „wir empfehlen allen Teilnehmenden im Vorfeld an einem Training teilzunehmen. Terminabsprachen können gerne per E-Mail angefragt werden.“

Die Turnierstartgebühr beträgt 10 Euro. Anmeldungen werden bis zum 1. Oktober per Email unter rollstuhl-rugby-turnier@gmx.de entgegengenommen. Getränke und Snacks sind vor Ort für einen kleinen Preis erhältlich. Unter folgendem Link ist die Veranstaltung auch bei Facebook zu finden: https://www.facebook.com/events/290572881311996/