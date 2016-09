Eheleute Schiefen feiern Diamanthochzeit

Veröffentlicht am 21. September 2016 von wwa

KIRCHEIB – Diamantene Hochzeit der Eheleute Schiefen – Am Sonntag, 25. September, feiern die Eheleute Heinrich und Erika Schiefen das Fest der diamantenen Hochzeit. Heinrich Schiefen wurde am 29. Juni 1929 in Bleckhausen geboren. Er besuchte die Volksschule in Limbach. Anschließend übernahm er die elterliche Landwirtschaft. Ab 1963 nahm er eine Stelle bei einem Unternehmen für Bausanierung in Bad Honnef/Aegidienberg an. Hier war er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand tätig. Die Landwirtschaft betrieb er dann nur noch im Nebenerwerb bis 1993. In früheren Jahren gehörte Fußball spielen und Joggen zu seinen Hobbys.

Erika Schiefen kam am 3. April 1936 in Kelters bei Eitorf zur Welt. Nach der Schulzeit arbeitete sie zunächst in einer Metzgerei in Bonn. Später versorgte sie ihre kranken Eltern. Als sie nach Arbeit suchte, fand sie eine Stelle in Kircheib im Haushalt ihres späteren Ehemannes Heinrich, der dort mit seinem Bruder und einem Onkel lebte. Im Jahr 1956 heiratete Heinrich und Erika. Fortan widmete sich Erika ihrer Familie und versorgte den Haushalt. Zu den ersten Gratulanten am Festtag gehören die drei Töchter mit ihren Familien, darunter vier Enkel und ein Urenkel.