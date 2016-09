Veröffentlicht am 15. September 2016 von wwa

ASBACH – Infoveranstaltung in DRK Kamillus Klinik Asbach am 29. September – Ernährung im Alter und bei Krankheit – Was tun bei Kau- und Schluckstörungen? – „Ernährung im Alter und bei Krankheit – Was tun bei Kau- und Schluckstörungen?“, zu diesem Thema gibt es am Donnerstag, 29. September ab 18:00 Uhr in der DRK Kamillus Klinik Asbach umfangreiche praktische Informationen.

„Gerade im Alter benötigt man eine ausgewogene, gesunde Ernährung mit ausreichender Zufuhr von Vitaminen, Mineralien und anderen essentiellen Nahrungsbestandteilen. Leider sind vor allem ältere Menschen oft fehlernährt, was zu einer Vielzahl von vermeidbaren Störungen und Krankheiten führen kann“, unterstreicht der 1.Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernent Achim Hallerbach.

Bei älteren Menschen kann es durch eine Gehirn-, Nerven- oder Muskelerkrankung oder durch Medikamente, zu einer Kau- und Schluckstörung kommen. Auch Erkrankungen wie Schlaganfälle, Parkinson, Multiple Sklerose sowie Krebserkrankungen können Kau- und Schluckstörungen hervorrufen. Aus dieser Störung können sich weitreichende weitere Probleme für die Patienten ergeben. Durch falsches Schlucken und Verschlucken kann es immer wieder zu Pneumonien (Lungenentzündungen) kommen. Längerfristig führt die Konzentration auf einige wenige, leicht zu schluckende Speisen zu einem stark eingeschränkten Speiseplan, was sowohl die Lebensqualität mindern wie auch zu einer Mangelernährung der betroffenen Patienten führen kann.

„Die Diagnostik und Therapie von Kau- und Schluckstörungen wird häufig zu wenig berücksichtigt. Wir sind sehr froh darüber, dass wir zu diesem wichtigen Thema derart kompetente Referenten gewinnen konnten“, betont Gesundheitsdezernent Achim Hallerbach. Dr. Dieter Pöhlau, Arzt für Neurologie und Geriatrie, Chefarzt der Neurologischen Abteilung der DRK Kamillus Klinik Asbach hat sich dieses Themas angenommen. In seinem Vortrag wird er zunächst das Thema „Ernährung im Alter – ist Vitamin- und Nährstoffmangel unausweichlich?“ ansprechen.

Dr. Monika Weber-Hellwig und Andrea Fauck, Schlucktherapeuten der DRK Kamillus Klinik werden auf Ursachen, Auswirkungen und Behandlungsmöglichkeiten von Schluckstörungen eingehen und die Schluckdiagnostik praktisch vorführen.

Anschließend stellt Birgit Merkelbach, Küchenleitung und Diätassistentin, die verschiedenen Möglichkeiten der Ernährungsanpassung bei Schluckstörungen vor. Zum Abschluss können angepasste Speisen aus der Küche der DRK Kamillus Klinik probiert werden. So kann jeder Teilnehmer selbst feststellen, dass auch bei Kau- und Schluckstörungen die Ernährung nicht aus einem „Einheitsbrei“ bestehen muss, sondern schmackhaft und optisch ansprechend zubereitet werden kann.

Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit der Kreisverwaltung Neuwied, Gesundheitsförderung und der DRK Kamillus Klinik und richtet sich sowohl an Betroffene und ihre Angehörigen, an Fachkräfte aus dem Pflegebereich sowie alle Interessierte. Die Veranstaltung ist kostenfrei! Zur besseren Vorbereitung wird um Anmeldung gebeten unter: Kreisverwaltung, Gesundheitsamt, Rita Hoffmann-Roth, Telefon 02631-803-718 oder rita.hoffmann-roth@kreis-neuwied.de.