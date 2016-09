Veröffentlicht am 15. September 2016 von wwa

NEUWIED-FELDKIRCHEN – Planungen für „Auf Kettgert“ werden den Bürgern vorgestellt – Bislang sieht der Flächennutzungsplan auf der etwa zwei Hektar großen Fläche „Auf Kettgert“ im Neuwieder Stadtteil Feldkirchen eine landwirtschaftliche Nutzfläche vor. Entstehen soll hier ein Mitarbeiterparkplatz mit etwa 320 Stellplätzen für die Firma Lohmann sowie eine neue Kindertagesstätte mit Außengelände. Dazu ist neben der Aufstellung eines Bebauungsplanes auch die Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich.

Die Pläne will die Stadtverwaltung der Öffentlichkeit vorstellen. Und zwar im Rahmen einer Bürgerversammlung am Dienstag, 20. September, um 18:30 Uhr im Saal des Gemeindehauses der Evangelischen Kirchengemeinde Feldkirchen, Feldkircher Straße 89. In dieser Versammlung werden die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren voraussichtliche Auswirkungen dargelegt. Die Versammlungsteilnehmer können sich dazu äußern und die Planung mit den Vertretern der beauftragten Planungsbüros und den Vertretern der Verwaltung erörtern.