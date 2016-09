Veröffentlicht am 15. September 2016 von wwa

NEUWIED – Jugendhilfeausschuss des Landkreises Neuwied vor Ort – Der Jugendhilfeausschuss für den Kreisjugendamtsbezirk war Gast der Verbandsgemeinde Unkel. Vor der Sitzung hatten die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses Gelegenheit, das Kinderhaus P.A.Sch zu besichtigen. Bei dem Kinderhaus handelt es sich um eine familienanaloge Jugendhilfeeinrichtung mit zwei Häusern am Standort Unkel, die schwerpunktmäßig Mädchen aufnimmt.

Der 1. Kreisbeigeordnete Hallerbach betonte, dass mit der Sitzung des Jugendhilfeausschusses in Unkel die Praxis weiterverfolgt wird, Sitzungen des Jugendhilfeausschusses auch an Standorten im Kreis Neuwied durchzuführen. Erfreut zeigte sich Hallerbach über das hohe Interesse an einer Besichtigung der Jugendhilfeeinrichtung P.A.Sch. Damit soll den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses auch Gelegenheit gegeben werden, Leistungsangebote der Jugendhilfe unmittelbar vor Ort kennen zu lernen.

In der anschließenden Sitzung hatte dann die Leiterin der Einrichtung, Andrea Hauprich, Gelegenheit, ihre Einrichtung vorzustellen. Am Beispiel eines typischen Tagesablaufes wurde von Frau Hauprich anschaulich beschrieben, welche Arbeit die Einrichtung bei der Betreuung von Kindern leistet, die aus unterschiedlichen Gründen nicht im Elternhaus aufwachsen können. Betont wurde dabei auch die gute Vernetzung der Einrichtung vor Ort und mit den kooperierenden Stellen im Landkreis Neuwied, wie z.B. dem Kreisjugendamt.