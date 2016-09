Veröffentlicht am 15. September 2016 von wwa

NIEDERSCHELDERHÜTTE – Infoabend zur Chorreise 2017 nach Leipzig & Dresden – Nachdem der Kirchenchor St. Matthias Niederschelderhütte-Birken in den letzten Jahren bereits einige Reisen, unter anderem zweimal nach Rom, Prag, Wien, und in die Toscana unternommen hat, plant er nun vom 03. bis 07. Mai, 2017 die nächste Chor- und Konzertreise nach Leipzig und Dresden. Natürlich sind neben den ständigen Mitgliedern des mehrmaligen Meisterchores auch wieder Gast-Sängerinnen und -sänger sowie sonstige Mitreisende herzlich willkommen. Für Interessierte findet am 27. September um 20:00 Uhr ein Informationsabend im Pfarrheim der Kirche St. Matthias, in Mudersbach-Niederschelderhütte, Am Wald 4, statt. Der Chor freut sich wieder über zahlreiche Reiseteilnehmer, die das musikalische Programm mitsingen wollen. So sind neben einem Konzert auch eine Gottesdienstmitwirkung und andere kleinere Auftritte an historischen Stätten geplant. Die musikalische Leitung liegt in den bewährten Händen von Matthias Merzhäuser, ICV. Die Proben beginnen am 28. Februar 2017, immer dienstags von 17:45 bis 19:15 Uhr. Anmeldeschluss zu dieser Reise ist der 31. Oktober. Eine ausführliche Informationsbroschüre kann bei Wolfgang Kötting unter Telefon: 0271/38 268 66 angefordert werden. Weitere Infos gibt auch Chorleiter Matthias Merzhäuser unter 0271/35 15 05.