Veröffentlicht am 15. September 2016 von wwa

OBERBIEBER – Herbstkurse in Gebärdensprache – Im Rahmen der Inklusion bekommt die Gebärdensprache eine immer größere Bedeutung und wird zunehmend mehr gebraucht. Informa gGmbH in Neuwied-Oberbieber bietet wieder neue Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene in dieser Sprache an. Für Anfänger beginnt ein Abendkurs ab Dienstag, 27. September, von 17:00 bis 18:30 Uhr. Ein Kompaktkurs in den Herbstferien wird vom 10. bis 13. Oktober angeboten. Auch ein Wochenendkurs für Anfänger kann von Freitag bis Sonntag, 07. bis 09. Oktober, gebucht werden. Zudem gibt es mehrere Kurse für Fortgeschrittene und auf Anfrage auch spezielle Kurse für Familien oder Firmen. Informationen und Anmeldung unter 02631/ 9171-10 oder hhawacker@informa.org