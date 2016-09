Veröffentlicht am 16. September 2016 von wwa

BETZDORF – Schwerer Raub auf dem Schützenfest in Betzdorf geklärt – zwei Straftäter in Untersuchungshaft genommen! – Das zuständige Sachgebiet für Jugendkriminalität bei der Polizeiinspektion Betzdorf konnte innerhalb einer Woche die drei Täter zum schweren Raub, der am Rand des Schützenfestes verübt wurde, ermitteln und festnehmen.

Gegen die bereits polizeibekannten Täter im Alter von 14, 21 und 22 Jahren wurden im Laufe der Woche auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Koblenz Haftbefehle erlassen. Sie wurden dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Koblenz vorgeführt, der bei dem 14jährigen Haupttäter und dem 22jährigen Mittäter die Untersuchungshaft in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt und Justizvollzugsanstalt Koblenz anordnete. Der Haftbefehl gegen den 21jährigen Mittäter, der „Schmiere stand“, wurde unter Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, am Samstag, 10. September, zwei 15jährige Schüler, die vom Schützenfest in Betzdorf auf dem Nachhauseweg waren gefolgt zu sein und sie auf dem Schulhof der Martin-Luther-Grundschule unter Bedrohung mit einem Butterfly-Messer ausgeraubt zu haben. Die Beute, 60 Euro, hatten die Täter zu gleichen Teilen unter sich aufgeteilt.

Den Tätern ist das gesetzliche Strafmaß derartiger Taten oftmals nicht bewusst. Zur Straftatenvorbeugung weisen die Jugendkriminalitätssachbearbeiter darauf hin: „Wer eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug beim sogenannten „Abziehen“ verwendet riskiert eine empfindliche Freiheitsstrafe!“ Fünf Jahre Mindestfreiheitsstrafe sieht das Strafgesetzbuch in derartigen Fällen vor!