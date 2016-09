Alkoholfahrt endet kurz vor Mitternach

Veröffentlicht am 16. September 2016 von wwa

HACHENBURG – Fahren unter Alkoholeinwirkung in Hachenburg – Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde am Dienstagabend, 13. September, gegen 23:35 Uhr in Hachenburg, in der Saynstraße ein Autofahrer festgestellt, der entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung die Einbahnstraße in Richtung des Burger-King Restaurant befuhr. Im weiteren Verlauf wurden der Mann und sein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der 51jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.