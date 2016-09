Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall auf der L 258

Veröffentlicht am 16. September 2016 von wwa

NEUWIED – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 258 – Motorradfahrer stirbt an der Unfallstelle – Mittwoch, 14. September, gegen 19:00 Uhr wurde der Polizei Neuwied ein Verkehrsunfall auf der L 258 zwischen Neuwied und Anhausen gemeldet. Ein Motorradfahrer war offenbar in einer Rechtskurve gestürzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Motorradfahrer, vermutlich alleine beteiligt, in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zu Fall kam. Das Motorrad rutschte noch einige Meter auf der Straße weiter, der Fahrer selbst wurde unter der Schutzplanke eine Böschung hinunter geschleudert. Der 27jährige Mann aus dem Kreis Mayen-Koblenz wurde dabei so schwer verletzt, dass versuchte Reanimationsmaßnahmen erfolglos blieben. Neben den polizeilichen Maßnahmen wurde auch ein Unfallgutachter zur Rekonstruierung des Geschehens beauftragt.