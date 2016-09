Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 3 bei Willroth

Veröffentlicht am 16. September 2016 von wwa

WILLROTH – Schwerer Unfall auf der BAB 3 – eine Person verstorben – eine Person schwer verletzt – Aus noch nicht völlig geklärten Umständen kam es am Mittwochabend, 14. September, gegen 22:00 Uhr, auf der BAB 3 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Personenwagen war in Fahrtrichtung Köln unterwegs und prallte links gegen die Mittelschutzplanke und schleuderte anschließend noch rechts und wieder links gegen die Fahrbahnbegrenzungen, eine Betonwand. Das

Fahrzeug kam schließlich quer zur Fahrbahn zum Stillstand. In diesen quer stehenden Wagen fuhr ein nachfolgender Personenwagen frontal hinein. Bei dem Aufprall gerieten beide Fahrzeuge in Brand. Bei der Kollision wurde die männliche Person im querstehenden Fahrzeug tödlich verletzt. Die weibliche Person im aufprallenden Fahrzeug wurde schwer verletzt. Sie konnte sich noch selbständig aus ihrem Fahrzeug befreien. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren aus Horhausen und Pleckhausen löschten die brennenden Fahrzeuge. Die BAB 3 war in Fahrtrichtung Köln bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.