Veröffentlicht am 16. September 2016 von wwa

BÜRDENBACH – Familien Sternwanderung nach Bürdenbach – Vereine aus dem Kirchspiel Horhausen starten zur 13. Familien-Sternwanderung am Samstag, 1. Oktober! Diesmal geht’s nach Bürdenbach in die Grillhütte! Zur bereits 13. „Familien-Sternwanderung“ laden der Verschönerungsverein Krunkel/Epgert, der Geselligkeitsverein Bürdenbach, die Dorfgemeinschaft Niedersteinebach, der Heimat- und Verkehrsverein Horhausen sowie die Dorfgemeinschaft Huf am Samstag, 1. Oktober, ein. Ziel ist die Grillhütte in Bürdenbach. Dort werden die Teilnehmer um 19:30 Uhr zum geselligen Treffen erwartet. Für das leibliche Wohl sorgen die Mitglieder des Geselligkeitsvereins. Von den jeweiligen Orten soll jeder Verein für sich so rechtzeitig losgehen, dass alle Vereine und Teilnehmer gegen 19:30 Uhr in der Grillhütte in Bürdenbach eintreffen. Von Horhausen aus geht es um 19:00 Uhr vom Kardinal-Höffner-Platz aus los. Die Teilnehmer aus Niedersteinebach (Ansprechpartner Ortsbürgermeister Dieter Tiefenau) und Huf (Ansprechpartnerin Renate Margenfeld-Müller) wandern individuell nach Bürdenbach. Die Krunkeler treffen sich wie immer um 18:45 Uhr an der Krunkeler Kirche zur gemeinsamen Abendwanderung nach Bürdenbach. Alle Wanderfreunde, auch die, die nicht einem Verein angehören, sind zur Teilnahme herzlich eingeladen. Zu den Höhepunkten zählt die feierliche Übergabe des Wanderstockes durch den Chef der Ortsgemeinde Niedersteinebach, Dieter Tiefenau, an Marita Schmidt, Vorsitzende des Geselligkeitsvereins Bürdenbach. Infos bei Marita Schmidt, Vorsitzende des Geselligkeitsvereins Bürdenbach, Telefon: 02687 8026 oder bei Rolf Schmidt-Markoski, Vorsitzender Heimat- und Verkehrsverein Horhausen, Telefon: 02687/929507.