Veröffentlicht am 16. September 2016 von wwa

WISSEN – Mitgliederversammlung des SPD Ortsverein Wissen – „Mit Heinz Jahns haben wir eine bedeutende Persönlichkeit verloren“, so Thorsten Wehner, MdL, als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Wissen bei der jüngsten Mitgliederversammlung. Doch zunächst hatte er auch Eda Jahns willkommen geheißen und ihr im Namen aller Parteifreunde noch einmal sein Beileid ausgesprochen. Heinz Jahns war ein unermüdlicher Kämpfer für die Ideale der Sozialdemokratie und hat den heimischen Ortsverein ganz wesentlich mitgeprägt. Besonders am Herzen lag ihm der Umweltschutz. So organisierte er unter anderem die erste Wissener Energiesparmesse, betonte Wehner und fügte an: „Wir werden unserem verstorbenen Ehrenvorsitzenden ein ehrendes Gedenken bewahren“. Weiterhin ging Wehner auf das abgelaufene Jahr ein. Demnach hätte man die Landtagswahl vorbereitet und an mehreren Konferenzen teilgenommen. „Wie man sieht, lohnt es sich bis zum Ende zu kämpfen“, sagte er im Hinblick auf das Wahlergebnis mit Malu Dreyer. Auch bedankte er sich für die Unterstützung und bat um ein vergleichbares Engagement bei der bevorstehenden Bundestagswahl. Josef Schwan, SPD-Fraktionssprecher im Verbandsgemeinderat Wissen, ging in seinem Vortrag unter anderem auf den Punkt Neubau des Rathauses ein: „Wir haben eine Zeit lang den Neubau neben der Volksbank favorisiert“. Dann sei aber deutlich geworden, dass dieser Plan gravierende Mängel hat. So würden in diesem Fall viele Parkplätze in der Innenstadt wegfallen. Inzwischen treten die Sozialdemokraten für den Ankauf und Umbau der ehemaligen Realschule im Kreuztal ein. Weitere Angaben dazu machte Stadtratsfraktionssprecher Jürgen Linke. Einigkeit herrschte auch darüber, dass der Ortsverein wieder zu einer Weihnachtsfahrt einladen soll. Die Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft „60 plus“ unter dem Vorsitz von Maria Fuchs waren gut besucht, war noch zu hören. Auf dem Programm gestanden hatten unter anderem eine Fahrt zur Fuchskaute und ein Vortrag zum Thema „Senioren im Straßenverkehr“. Nach dem Kassenbericht von Uwe Schernus entlastete die Versammlung den Vorstand. Abschließend standen noch Delegiertenwahlen auf der Tagesordnung.