Veröffentlicht am 16. September 2016 von wwa

HACHENBURG – Mitarbeiter geben der Bank vor Ort ein Gesicht – Westerwald Bank ehrte langjährige Kollegen – Peter Hassel und Klaus Heidrich seit 45 Jahren in Bank-Diensten – Wenn die Westerwald Bank langjährige Mitarbeiter auszeichnet, dann gibt es immer viel zu erzählen. Denn die heutige Genossenschaftsbank mit Sitz in Hachenburg ist bekanntlich über die Jahrzehnte aus mehreren Fusionen gewachsen. Viele Mitarbeiter haben mehr oder weniger ihr ganzes Arbeitsleben hier verbracht, so wie Peter Hassel und Klaus Heidrich. Beide blicken auf 45 Jahre in Diensten der Bank zurück, Hassel ist heute Geschäftsstellenleiter in Horhausen, Heidrich Gewerbekundenberater im Firmenkundenteam in Hachenburg. Wilhelm Höser, Vorstandssprecher der Westerwald Bank, und sein Vorstandskollege Markus Kurtseifer würdigten ihr langjähriges Engagement und ihre Treue, Fachwissen und Kompetenzen sowie das manchmal nötige Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Kunden im Rahmen einer Feierstunde. „Wer so lange engagiert für die Bank unterwegs ist, immer bereit war und ist zu Weiterbildungen und neuen Aufgaben, der hat natürlich eine Menge erlebt und immer auch die Bank mitgeprägt. Und die Mitarbeiter geben unserer Bank in jedem Ort ein Gesicht“, so Höser.

Damit war der Reigen der Mitarbeiter-Jubilare aber erst eröffnet: Auf 40 Jahre kommt Günter Zimmermann, der als Sachbearbeiter in Ransbach-Baumbach tätig ist. Und gleich fünf Kolleginnen und Kollegen blicken auf 30 Jahre in Bank-Diensten zurück: Reinhild Bossert (Kundenberatung in Westerburg), Martina Brück (Sachbearbeitung Markt-Service-Center Ransbach-Baumbach), Michael Klapper (Kundenbetreuung Standort Wissen), Margit Reifenberg (Servicemitarbeiterin in Selters) und Anja Roos (Fachverantwortung Logistik Ransbach-Baumbach). Ein Dutzend Mitarbeiter kommt zudem auf 25 Jahre. Das sind Nikolai Boiar (Bereichsleiter Organisation, Hachenburg), Andrea Dillbahner (Sachbearbeitung Markt-Service-Center, Ransbach-Baumbach), Otmar Hohaus (Filialleiter Nistertal), Marion Klein (Sachbearbeitung Markt-Service-Center, Ransbach-Baumbach), Barbara Lang (Servicemitarbeiterin Breitenau), Ina Löhr (Sachbearbeiterin in der Personalabteilung, Hachenburg), Simone Marenbach (Servicemitarbeiterin Altenkirchen), Volker Nieß (Sachbearbeitung Markt-Service-Center), Claudia Schmidt (Servicemitarbeiterin Wissen), Thomas Weininger (Filialleiter Dattenfeld) Kerstin Zimmermann (Servicemitarbeiterin Bad Marienberg) und Michaele Zoth (Servicemitarbeiterin Ransbach-Baumbach).

Die „Zehner“ starteten 2006 bei der Westerwald Bank: Simon Binge (Filialleiter Rennerod), Philipp Lehr (Sachbearbeitung Markt-Service-Center, Ransbach-Baumbach), Jacquline Lind (Sachbearbeitung Logistik, Ransbach-Baumbach), Michél Weyel (Immobilienmakler, Ransbach-Baumbach), Pia-Elisa Wilke (Serviceberaterin Kunden-Service-Center, Hachenburg) und Nicolas Wörsdörfer (Kundenbetreuer Baufinanzierungen, Hachenburg). Jan-Ole Schreinert, der als erster Mitarbeiter der Bank zeitgleich die betriebliche Ausbildung zum Bankkaufmann und ein Studium absolviert („Dualer Bachelor“) hat den Ausbildungsteil als Bankkaufmann bereits erfolgreich abgeschlossen. Auch ihm galten daher die Glückwünsche des Vorstandes, der Personalabteilung und des Betriebsrates.

Abschiednehmen hieß es von langjährigen Mitarbeitern: Hans-Jürgen Adler, der als Kundenberater im Außenhandel in Ransbach-Baumbach eine Institution war, Juliane Groß, vor allem den Wissener Kunden als langjährige Servicemitarbeiterin vertraut, der langjährige Kroppacher Filialleiter Friedhelm Krämer und Waltraud Wagner-Drescher, Assistentin im Firmenkundenteam in Hachenburg, wurden unter großem Applaus der Kollegen in den Ruhestand verabschiedet.