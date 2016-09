Veröffentlicht am 16. September 2016 von wwa

KREIS NEUWIED – Integration und Prävention – Stellung der Frau – Jeden zweiten Freitag im Monat findet unter Leitung der Flüchtlingskoordinatorin Barbara Schmitz, in den Räumen der evangelischen Kirchengemeinde der “Internationale Kochtopf“ statt. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Helferinnen kochen monatlich Frauen unterschiedlicher Nationen verschiedene Gerichte. Die Frauen stellen ihre nationale Hausmannskost vor.

An einer langen Tafel wird gemeinsam das Essen vorbereitet und später in gemütlicher Runde verköstigt. Hier findet ein reger Austausch unter den Frauen statt. Zum internationalen Kochabend wird neben dem Kochtopf und dem Kochlöffel auch hin oder wieder der Kugelschreiber geschwungen.

Zum vergangenen Treffen hieß die Flüchtlingskoordinatorin, neben der Gleichstellungsbeauftragten der Verbandsgemeinde Bianca Theisen, auch eine Mitarbeiterin der Interventionsstelle der Caritas Neuwied willkommen.

Als Ansprechpartner stehen sie den Frauen unter anderem bei Konflikten in engen sozialen Beziehungen zur Verfügung. In großer Runde haben die Frauen mehr über die Stellung der Frau in Deutschland erfahren. Rechte und Pflichten einer Frau wurden ihnen näher gebracht. Erläuterungen von Vollzugsmaßnahmen bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen und Infomaterialien mit allen wichtigen Kontaktdaten soll den Frauen als ständiger Wegbegleitung dienen und wurde gerne angenommen.