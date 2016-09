Veröffentlicht am 16. September 2016 von wwa

MUDERSBACH-NIEDERSCHELDERHÜTTE – Schwerer Raub auf Spielhalle in Niederschelderhütte – Am Dienstagabend, 13. September, kurz vor Mitternacht, überfielen zwei bislang unbekannte Täter eine Spielhalle in der Adolfstraße in Mudersbach-Niederschelderhütte. Zeugenangaben besagen, dass zwei maskierte männliche Täter die Spielhalle betraten. Zumindest einer von beiden dürfte, so die Polizei, mit einer Schusswaffe bewaffnet gewesen sein. Geraubt wurde Bargeld in noch nicht bekannter Höhe.

Die Täter sollen dunkel bekleidet gewesen sein, beide circa 175 Zentimeter groß und hochdeutsch sprechend. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Täter in Richtung Waldstraße flüchteten. Die Polizei Betzdorf bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Feststellungen getroffen haben, sich zu melden. Insbesondere ein Gast der Spielhalle, der zeitnah vor dem Eintreffen der Täter die

Spielhalle verlassen hat, wird gebeten, sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen.