WALDBREITBACH – Sommerferienspaß 2016 bei der Ortsranderholung in Waldbreitbach – „Geteilter Spaß ist doppelter Spaß!“ So lautete das Motto der diesjährigen Ortsranderholung in Waldbreitbach – Auch in diesem Jahr hatten über 40 Kinder im Alter zwischen sechs bis 12 Jahren aus dem Landkreis Neuwied wieder die Möglichkeit, zwei unvergessliche Wochen mit vielen Abenteuern, Herausforderungen, Spaß und Spiel zu erleben. Der Jugendpfleger der Verbandsgemeinde Waldbreitbach, Frank Scholl hat in Kooperation mit dem Team der Kreisjugendpflege Neuwied wieder ein sehr abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Schwerpunktthemen wie soziales Miteinander, Akzeptanz und Teamwork füllten die verschiedenen Angebote in diesem Jahr.

Die Außenanlage der Grundschule in Waldbreitbach und des Sportplatzgeländes in Hausen ermöglichten den Kindern, sich (unter Aufsicht) frei zu bewegen, auszutoben und z.B. Fußballwand, Tischtennisplatten und Klettergerüste auszuprobieren. Besonders die Lage des Sportgeländes in Hausen bot den Kindern die Möglichkeit, im Wald frei zu spielen und es konnten einige erlebnispädagogische Angebote ausprobiert werden.

Ortsranderholungen werden seit vielen Jahren in nahezu allen Verbandsgemeinden des Landkreises durchgeführt. Dabei geht es nicht nur darum, Kinder in den Schulferienzeiten „unterzubringen“. Die Kinder sollen sich wohl fühlen und ihre Ferien genießen. Dafür bedarf es pädagogisch durchdachter Konzepte, die von den einzelnen Jugendpflegern sehr gut vorbereitet und umgesetzt werden. Denn letztlich kommt es darauf an, dass die Eltern sicher sein dürfen, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind und vor Allem: Die Kinder sollen Freude und Spaß an den gemeinsam erlebten Ferientagen haben.

Zu Beginn der ersten Woche hatten die Kinder erst einmal die Möglichkeit sich untereinander kennenzulernen und gemeinsam zu spielen und Spaß zu haben. Nach einem ganztägigen Ausflug zum Stöffelpark in Enspel konnten die Kinder im weiteren Verlauf nach Lust und Laune kreative Angebote nutzen, draußen, oder gemeinsam Gesellschaftsspiele spielen. Am Mittwoch stand der Besuch des Wiedtaldbades auf dem Programm. Bei sonnigem Wetter war dies auch in diesem Jahr wieder ein Genuss. Zum Ende der ersten Woche konnten die Kinder in einem Zirkus-Projekt ihre Geschicklichkeit und ihre Talente unter Beweis stellen und bereiteten unter Anleitung eines professionellen Artisten eine kleine Aufführung zum Abschluss der ersten Woche für die Eltern vor. In der Aufführung staunten die Eltern über viele unterschiedlich dargestellte Attraktionen der Kinder.

Am Anfang der zweiten Woche konnten die Kinder sich in vielen Übungen und Kooperationsspielen kennen lernen. Des Weiteren konnten im angrenzenden Wald Hütten gebaut, oder die Zeit konnte am Lagerfeuer verbracht werden. Auf dem Programm in der zweiten Woche standen unter anderem ein Ausflug zur Ruppertsklamm und ein weiterer Schwimmbadbesuch in Hausen.

Der Erlebnispädagoge Karsten Schröter sorgte mit tollen Aufbauten und erlebnispädagogischen Elementen für viel Spaß und Freude bei den Kindern. Wie auch schon im letzten Jahr wurde in vielen Gruppenfindungs- und Kooperationsübungen mit den Teilnehmern das soziale Miteinander gefördert. Gerade durch die erlebnispädagogischen Angebote konnten die Teilnehmer Grenzerfahrungen sammeln und sich weiter entwickeln.

Das Team der Kreisjugendpflege, vertreten durch Franlin Toma und Simone Höhner und der Verbandsgemeindejugendpflege Waldbreitbach, vertreten durch Frank Scholl, bedanken sich auf diesem Wege recht herzlich bei Schulleiterin Cornelia Schlott-Grebener der Grundschule Waldbreitbach und der Ortsgemeinde Hausen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten. Der besondere Dank gilt insbesondere allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Ohne ihren Einsatz wären diese zwei Wochen der Ferienfreizeit nicht möglich gewesen.

Wer sich für die Ortsranderholung in Waldbreitbach in den ersten beiden Ferienwochen im Jahr 2017 anmelden möchte, kann dies ab dem 01. März 2017 tun. Vorherige Anmeldungen können, aus Sicht der Fairness und Chancengleichheit, leider nicht berücksichtigt werden. Für das Jahr 2017 wird es zu Beginn des neuen Jahres einen Freizeitplaner mit allen Veranstaltungen und Informationen zur Arbeit der Jugendpflege im Kreis Neuwied geben. Weitere Informationen zu den Angeboten der Kreisjugendpflege bei Franlin Toma, Telefon: 02631 803 442 und Simone Höhner, Telefon 02631 803 621; jugendarbeit@kreis-neuwied.de.