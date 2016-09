Schloßstraße und Luisenstraße teilweise gesperrt

Veröffentlicht am 16. September 2016 von wwa

NEUWIED – Während des Herbstflohmarktes in Neuwied am Samstag, 17. September, kann die Bushaltestelle „Schlosstraße“ nicht angefahren werden. Weil Teile der Schloßstraße und Luisenstraße bis gegen 18:30 Uhr gesperrt sind, fahren die Linien 70, 71, 73, 74, 75, 76, 103 und 117 einen Umleitungsweg. In Höhe des Rhein-Wied Gymnasiums wird die Ersatzhaltestelle „Im Weidchen“ eingerichtet. Auch die Regelhaltestelle „Marktkirche“ auf der Marktstraße (in Höhe der Marktkirche) kann genutzt werden. Weitere Informationen erhalten die Fahrgäste an den betreffenden Haltestellen sowie unter der Rufnummer 02631 35 25 26. (K-red)