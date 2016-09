Veröffentlicht am 16. September 2016 von wwa

BETZDORF – „Beim Verkehr heute schon an morgen denken!“ – „Die Verkehrsproblematik ist eine der größten Herausforderungen in der Region für die Zukunft“, betonte der Betzdorfer CDU-Bürgermeisterkandidat Simon Bäumer. Er freute sich, dass zum Wahlkampfendspurt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel den Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Norbert Barthle, in die Eisenbahner-Stadt geholt hatte. Ein erörtertes Thema galt dem im neuen Bundesverkehrswegeplan verankerten Ausbau der Siegstrecke. Dabei wurde betont, dass ein guter Ausbau der Siegstrecke ganz klar in Verbindung mit gutem Lärmschutz einhergehen müsse. Auch hier müsse der von Bäumer genannte Aspekt „Heute an Morgen denken“ realisiert werden. Bäumer dankte besonders Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel: „Du hast dich dafür eingesetzt und erreicht, dass der Bund jetzt über Straßen und Breitband in der Region für bessere Infrastruktur 100 Millionen Euro investiert.“ Aber gerade bei den Verkehrsprojekten sei unbedingt das Land gefordert endlich und zügig Planung zu machen sowie Baurecht herzustellen. Landtagsabgeordneter Michael Wäschenbach versprach, dass die CDU-Opposition im Mainzer Landtag „auch in dieser Sache gehörig Druck machen“ werde. „Zugleich“, so Simon Bäumer, „muss auch jetzt schon weiter gedacht werden.“ Dazu hat der Bürgermeisterkandidat bereits Projekte, wie die Ortsumgehung Betzdorf im Zuge der B62, für den nächsten Bundesverkehrswegeplan fest im Blick. Vor der Visite in Betzdorf fand ein Treffen mit Informationsaustausch beim innovativen Unternehmen des Vorsitzenden von „Anschluss Zukunft“ Christoph Böhmer in Steinebach statt. Foto: Reinhard Vanderfuhr / Büro Rüddel

Foto: (v.l.) Erwin Rüddel MdB, Parlamentarischen Staatssekretär Norbert Barthle, Simon Bäumer, Michael Wäschenbach MdL und CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Michael Mies.