Veröffentlicht am 16. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Je bent van harte welkom! – Niederländisch – das etwas andere Sprachangebot der Kreisvolkshochschule Altenkirchen – Fremdsprachen sind wichtig, das gilt heute besonders für Schule, Studium und Beruf. Jedes Semester bietet die Kreisvolkshochschule kreisweit zwölf verschiedene Sprachen in bis zu 60 Sprachkursen an. Ob Englisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch oder Französisch oder Niederländisch für den nächsten Urlaub im Nachbarland. Am Mittwoch, 28. September beginnt um 20:00 Uhr in der Kreisvolkshochschule Altenkirchen ein neuer Anfängerkurs „Niederländisch“. Er umfasst insgesamt 12 Termine à 90 Minuten. Die Gebühr beträgt 60 Euro.

Neben dem notwendigen Wortschatz und der Basisgrammatik werden in den Kursen unter der Leitung von Hilde Pfau auch landeskundliche Informationen vermittelt, die für das Verständnis unserer niederländischen Nachbarn unerlässlich sind. Der Anfängerkurs richtet sich an all Interessierte, die Niederländisch von Grund auf lernen möchten. Ob für die Arbeit, für den Shoppingausflug, für den Urlaub, aus familiären Gründen oder einfach aus Sprachinteresse: es gibt viele Gründe, aus denen es sich lohnt, mit Niederländisch zu beginnen.

Sprachinteressierte, die bereits Vorkenntnisse mitbringen und diese auffrischen oder vertiefen wollen, bietet die Kreisvolkshochschule ebenfalls ab Mittwoch, 28. September, einen Kurs mit Vorkenntnissen an. Beginn dieses Kurses ist um 18:30 Uhr. Anmeldungen oder weitere Informationen sind bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de möglich.