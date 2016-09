Veröffentlicht am 16. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Weltkindertagsfest des Kinderschutzbundes Altenkirchen – Unter dem diesjährigen Motto „Ich bin ich. Du bist du. Toleranz gehört dazu!“ findet das große Spielefest am Freitag, 23. September, von 14:30 bis 18:00 Uhr auf dem Marktplatz in Altenkirchen statt. – In diesem Jahr steht das Recht des Kindes auf Persönlichkeits- und Menschenrechtsbildung (Artikel 29 der UN-Kinderrechtskonvention) im Fokus der Woche der Kinderrechte und des Weltkindertages. Der Kinderschutzbund Altenkirchen vermittelt den teilnehmenden Kindern aller Altersstufen an diesem Tag auf spielerische Weise den Inhalt und die Wichtigkeit der Kinderrechte, die in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben sind. Eine Verbindung zu den Begriffen Toleranz, Persönlichkeit und Menschenrechte schaffen wir durch gemeinsames Gestalten kleinerer Kunstwerke ‚rund‘ ums Motto Toleranz, das Hineinschlüpfen in andere Rollen oder auch das Probieren kulinarischer Köstlichkeiten aus der Heimat von Schülern unterschiedlichster Nationen.

Spiel und Spaß kommen an diesem Nachmittag keinesfalls zu kurz: Es gibt Comedy-Jonglage, Animation und Improvisation mit dem Narrenkai. Dazu werden Jonglierbälle, Trommeln, Schellenstäbe und Windlichter gebastelt. Weitere Angebote sind die Bewegungsaktion „Lets play!“, Kinderschminken, Kinderrechte-Buttons gestalten, Bewegungsspiele und die beliebte Rollenrutsche für die jüngeren Kinder. Das Elterncafé bietet Eltern die Möglichkeit, nette Gespräche zu führen, sich untereinander auszutauschen und das bunte Treiben entspannt zu verfolgen.

Den Abschluss bildet die beliebte und lautstarke Kinderdemo „Wir haben Rechte“. Der Kinderschutzbund Altenkirchen freut sich sehr, bei dieser Veranstaltung aktiv von der Klasse 9 der Realschule plus Altenkirchen, dem Kinderschutzdienst/Verein Kinder in Not Kreis AK e.V., dem ‚Kompa‘ Evangelisches Kinder- und Jugendzentrum Altenkirchen und dem Kommunalen Kindergarten „Pusteblume“ Neitersen unterstützt zu werden.

Gefördert wird das Programm ebenfalls wieder durch das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz. Die Abt. Jugendarbeit und Jugendschutz der Kreisverwaltung Altenkirchen unterstützt den Kinderschutzbund als Kooperationspartner. Getränke und von hiesigen Bäcker gespendete Kuchen sind wie immer am Weltkindertag für alle Kinder kostenlos. Bei Regenwetter findet die Veranstaltung in den Räumen des ‚Kompa‘ Evangelisches Kinder- und Jugendzentrum Altenkirchen in der Fußgängerzone statt.