Kurse für Wirbelsäulengymnastik und Rückenschule

Veröffentlicht am 18. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – LandFrauenverband Frischer Wind e.V. Bezirk Altenkirchen – Kurse Wirbelsäulengymnastik und Rückenschule mit neuen Übungsleiterinnen – Jeden Montag treffen sich zwei Gruppen im Ev. Gemeinschaftshaus in Berod unter der Leitung von Nicole Will-Kienle. Im Dorfgemeinschaftshaus in Mammelzen findet ein Kurs mit Übungsleiterin Christine Grabowsky statt. Durch ein breit gefächertes Übungsprogramm über Stärkung der Rücken- und Bauchmuskulatur, Fazientraining und speziell entwickelten Übungen auch unter Berücksichtigung der eigenen Möglichkeiten können die Teilnehmerinnen Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination trainieren. Natürlich kommt auch die Entspannung nach Jacobsen oder Autogenem Training nicht zu kurz. Die Teilnehmerinnen der Anfang September begonnenen Kurse sind begeistert und freuen sich auf ihre wöchentlichen „Turnstunden“. Nähere Informationen erhält man in Berod bei Irmgard Pfeiffer, Telefon: 02680/595 oder für Mammelzen bei Bärbel Schneider, Telefon: 02681/7117.