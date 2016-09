Veröffentlicht am 18. September 2016 von wwa

REGION – Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt – „Es ist sehr begrüßenswert, dass sich aus meinem Wahlkreis das Jobcenter Altenkirchen ab 2017 am Programm ‚Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt‘ beteiligt“, äußert aktuell der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel. Mit der SGB II-Reform seien die rechtlichen Möglichkeiten geschaffen worden, die Langzeitarbeitslosigkeit weiter zu verringern. „Dieses Bemühen wird unterstützt und ergänzt durch das Arbeitsmarktprogramm ‚Soziale Teilhabe‘. Auf diese Weise soll es den Menschen, die besonders lange im ‚Hartz IV-Bezug‘ sind, ermöglicht werden, wieder Fuß auf dem Arbeitsmarkt zu fassen“, so Erwin Rüddel.