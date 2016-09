Veröffentlicht am 18. September 2016 von wwa

NEUWIED – Heil- und Hilfsmittel im Alltag richtig nutzen – Jeder hat den Namen schon mal gehört: Heil- und Hilfsmittelverordnung. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Zu den Heilmitteln gehören in erster Linie Maßnahmen die äußerlich auf den Körper einwirken wie Massagen, Ergo- und Physiotherapien. Hilfsmittel wie orthopädische Schuhe oder Prothesen hingegen sollen ausgefallene oder beeinträchtigte Körperfunktionen ersetzen, erleichtern oder ausgleichen. Das Angebot in diesem Bereich ist groß und oftmals, gerade wenn man in die Situation kommt, eingeschränkt zu sein, der Kopf zu voll, um sich mit diesen Dingen auseinander zu setzen.

Das hat auch der Seniorenbeirat der Stadt Neuwied erkannt und lädt alle Interessierten und Betroffenen zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung am Mittwoch, 5. Oktober, um 15:00 Uhr zum Thema „Heil- und Hilfsmittel“ ins Café Auszeit der Marktkirche ein. Unter anderem wird ein Orthopädie-Rehatechniker mit Praxisanleitung verschiedene sogenannte „Alltagshelfer“ vorstellen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.