Veröffentlicht am 18. September 2016 von wwa

DIERDORF – Rüddel bekennt sich zu Krankenhaus in der Fläche – Beim Tag der offenen Tür des Evangelischen Krankenhauses Dierdorf/Selters in Dierdorf betonte der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete, wie wichtig ihm eine gute flächendeckende Krankenhaus-Versorgung auch für die Zukunft ist. „Krankenhäuser mit Perspektive müssen sich zukünftigen Aufgaben in vielfältiger Weise stellen und ihnen gewachsen sein“, so Rüddel, der Mitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages ist. Dies bedeute auch einen hohen Standard bei der Qualität und bei der Hygiene. Der pflegepolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundesparlament verwies dazu auf die Krankenhaus- und Pflegereform: „Damit haben wir entscheidende Maßnahmen getroffen, die mehr Qualität besser honorieren, aber eben auch eine gute flächendeckende Grund- und Notfallversorgung sichern sollen. Denn Patientinnen und Patienten müssen sich auf eine hochwertige Versorgung im Krankenhaus verlassen können.“ So müssten auch in der Fläche Krankenhäuser erhalten bleiben. Dabei werde jedoch nicht mehr jedes Krankenhaus alle derzeitigen Abteilungen vorhalten können. „Eine optimale medizinische Versorgung im Krankenhaus erfordert in der Zukunft von den Patienten, auch längere Wege in Kauf zu nehmen. Grundsätzlich muss aber die medizinische Grundversorgung auch weiterhin sichergestellt sein“, bekräftigte Erwin Rüddel.

Foto: (v.l.) Dr. Gert Schindler (Chefarzt Urologie), Dr. Reinhold Ostwald (Chefarzt Urologie / Ärztlicher Direktor), Anett Sandkuhl (Verwaltungsleiterin), Erwin Rüddel MdB und Hans-Martin Born (Leitenden OP-Pfleger).