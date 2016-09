Veröffentlicht am 16. September 2016 von wwa

HUNDSANGEN – Katze in Kleidercontainer geworfen – Aus einem Kleidercontainer in der Nähe des Schwimmbades in Hundsangen wurde am Dienstag, 13. September, eine etwa vier Monate alte schwarze Katze gerettet. In dem Container wurde außerdem eine am oberen Ende mit

Klebeband zugeklebte Plastiktüte gefunden, aus der die Katze sich vermutlich zuvor befreit haben muss. Die Kriminalpolizei Montabaur hat wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz die Ermittlungen aufgenommen.