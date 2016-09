Veröffentlicht am 17. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Mit der richtigen Einstellung zur ersten Anstellung – Bewerbertraining der Westerwald Bank am Altenkirchener Gymnasium – Bewerbertraining am Westerwald-Gymnasium in Altenkirchen: Die Schülerinnen und Schüler der 9. und 12. Klassen nahmen jetzt an den jeweils zweitägigen Trainings in Kooperation mit der Westerwald Bank teil. Seit Jahren bietet die Westerwald Bank die Workshops für die Schulen ihres Geschäftsgebiets in den Kreisen Altenkirchen, Westerwald und Neuwied an. Gemeinsam mit den Trainerinnen Angelika Theis (Wissen) und Anja Nassen (Dierdorf) erarbeiteten die Jugendlichen die Grundlagen für eine erfolgreiche Bewerbung: Von der Recherche geeigneter Stellenangebote über das gelungene Anschreiben, einen Lebenslauf nach EU-Norm, mögliche Erwartungshaltungen auf Unternehmensseite bis hin zu Online-Bewerbung, Einstellungstest und Vorstellungsgespräch. Außerdem – Stichwort: Knigge – erhielten sie Anleitungen und Praxistipps zu angemessenen Umgangsformen.

„Eine Bewerbung hat viel mit der inneren Einstellung zu tun. Es ist eben nicht nur das Zusammenfügen einiger Textbausteine. Das A und O ist eine gründliche Vorbereitung. Ein Bewerber, das sagt schon die Bezeichnung, wirbt nun einmal gezielt für seine eigene Person, er oder sie will überzeugen. Deshalb sollte die Bewerbung Hand und Fuß haben“, erläuterten die Trainerinnen. Die Rückmeldungen der letzten Jahre geben der Westerwald Bank und den kooperierenden Schulen die Gewissheit, ein wichtiges und richtiges Angebot zu machen. Und im Rahmen ihrer Schulpatenschaften will die Westerwald Bank die Trainings weiterhin anbieten. Allein im laufenden Jahr haben bislang über 1.000 Jugendliche an dem Programm teilgenommen. Wichtig sei der Bank bei den Trainings der hohe Praxisbezug, so Sandra Schäfer von der Westerwald Bank in Altenkirchen.

Foto: Die Westerwald Bank hat ein Bewerbertraining in Kooperation mit dem Westerwald-Gymnasium in Altenkirchen durchgeführt.