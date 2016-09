Veröffentlicht am 17. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Nach dem Start ist vor dem Start – Das Duale Studium Maschinenbau in der Region Westerwald wirbt auf der ABOM 2016 mit eigenem Infostand für neue Interessenten – Das Duale Studium Maschinenbau in der Region Westerwald hat gerade erst begonnen, da wird bereits über das weitere Vorgehen und mögliche Werbemaßnahmen für 2017 diskutiert. Eins steht für die Organisatoren definitiv fest: Auch im nächsten Jahr soll das Duale Studium Maschinenbau im Westerwald wieder an den Start gehen.

Auch mit den Kreisen Neuwied und Westerwaldkreis wurden bereits intensive Gespräche geführt, so dass im kommenden Jahr auch Unternehmen aus den beiden Nachbarkreisen am Dualen Studium Maschinenbau an der BBS Betzdorf-Kirchen und an der Hochschule Koblenz partizipieren können.

Hierzu trafen sich die Organisatoren des Dualen Studiums auf Einladung von Landrat Michael Lieber zum Gedankenaustausch im Kreishaus. „Das Projekt bietet jungen Menschen eine Perspektive in unserer Region und unterstützt die ansässigen Unternehmen bei der Suche und Bindung neuer Fachkräfte“, so Tim Kraft, Leiter der Wirtschaftsförderung des Kreises.

In ein paar Wochen steht dann das nächste Treffen mit den Ausbildungsleitern an, um sich auszutauschen und über gemeinsame Aktivitäten zu sprechen. Ein erstes gemeinsames Projekt stellt der Infostand an der diesjährigen Ausbildungs- und Berufsorientierungsmesse in Altenkirchen (ABOM) dar, die erstmalig an zwei Tagen angeboten wird. Gemeinsam mit den Unternehmen, welche das Duale Studium Maschinenbau anbieten, soll auf der ABOM insbesondere am Abend des 27. September auf das Duale Studium aufmerksam gemacht werden. Neben allgemeinen Informationen seitens der beiden Kammern, der Berufsschule, der Hochschule und der Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen stehen auch die teilnehmenden Firmen für Fragen und Informationen zu Ihrem Unternehmen und den Ausbildungsinhalten zur Verfügung.

Interessierte Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Lehrkräfte sind daher herzlich eingeladen, dieses besondere Informationsangebot am 27. September ab 18:00 Uhr wahrzunehmen und sich über die Möglichkeiten eines Dualen Studiums zu informieren. „Die ABOM bietet darüber hinaus sowohl am 27. September von 18:00 bis 20:00 Uhr, als auch am 28. September zwischen 08:00 und 16:00 Uhr in der Eventhalle Burg Wächter Matchpoint des Sportzentrums Altenkirchen einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Ausbildungs- und Studienangebote der Unternehmen im Kreis Altenkirchen an. Sie lädt Schüler/innen dazu ein, erste Kontakte zu knüpfen und Informationen über die Zukunftsmöglichkeiten in der Region zu sammeln“, warben Oliver Rohrbach, Regionalgeschäftsführer der IHK Koblenz in Altenkirchen und Landrat Michael Lieber als Schirmherr der ABOM für einen Besuch der Messe. Weitere Informationen zum Dualen Studium bei der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen unter Telefon 02681-813908 sowie auf der Internetseite www.duales-studium-westerwald.de zu erhalten.

Foto: Gemeinsam für eine starke Region: Vertreter des Landkreises Altenkirchen, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer und der Hochschule Koblenz trafen sich zum Austausch über die Weiterentwicklung des Dualen Studiums Maschinenbau. Dr. Holger Bentz und Oliver Rohrbach von der Industrie- und Handelskammer Koblenz, Berno Neuhoff, Tim Kraft und Jennifer Kothe von der Wirtschaftsförderung & Regionalentwicklung des Kreises Altenkirchen, Prof. Dr.-Ing. Horst Idelberger, Landrat Michael Lieber, Hans-Maik Diehl von der Handwerkskammer Koblenz und Prof. Dr. Andreas Huster von der Hochschule Koblenz.