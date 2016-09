Veröffentlicht am 17. September 2016 von wwa

BETZDORF – CDU besuchte Kocer Industrieservice – Eine Delegation um MdL Michael Wäschenbach und Bürgermeisterkandidat Simon Bäumer besuchte das Unternehmen Kocer-Industrieservice in der Betzdorfer Wiesenstraße. Firmeninhaber Yilmaz Kocer führte über das riesige Areal des Industriedienstleisters in der Nähe des Bahnhofes der Westerwaldbahn und zeigte den Gästen die vielseitigen Aufgaben des Unternehmens. „Von der Reinigung von Industrieanlagen über Konfektionierung bis hin zu Lagerlogistik sind wir ein starker Dienstleistungspartner der Industrie“, so Yilmaz Kocer. Mit knapp 250 Mitarbeitern in allen Bereichen des Unternehmens am Standort Betzdorf ist Kocer einer der großen Arbeitgeber der Region. „Es ist beeindruckend wie breit gefächert inzwischen die Firma aufgestellt ist.“, so Simon Bäumer und Michael Wäschenbach, die sich an den Anfang des Unternehmens erinnerten. „Die Firma wächst und wächst, das ist eine tolle Entwicklung und eine starke Stütze für die Industrie.“ Seit 2008 befindet sich der Firmensitz in den ehemaligen Werkshallen der Firma Calderys. Das Firmengelände bietet noch interessante Entwicklungsmöglichkeiten.