Veröffentlicht am 17. September 2016 von wwa

LINZ – Vernissage zur Ausstellung „Traumzeit“ der Künstlerin DahjaMa` in der Senioren-Residenz Sankt Antonius in Linz am Rhein – Zur Vernissage anlässlich ihrer Ausstellung „Traumzeit“ hatte die Rheinbrohler Künstlerin DahjaMa` in die Senioren-Residenz Sankt Antonius eingeladen. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch Markus Ehlen, der eigene Werke auf der Gitarre präsentierte.

Die Begrüßung und Laudatio hielt Einrichtungsleiter Sven Lefkowitz und erläuterte den anwesenden Gästen den Kern des künstlerischen Wirkens von DahjaMa´. „Sie lässt in ihren Werken ihre Träume zu uns sprechen. Ihre Bilder entstehen in einem intuitiven Prozess. Farben und Formen fließen auf die Leinwand, die gleichermaßen Herz und Seele berühren. Ihre Kunst öffnet den Weg zu dem inneren Bewusstsein. Ihre Bilder sind ein Tor zu unseren Träumen und Gefühlen, voller Lebendigkeit, Farbkraft und Fantasie“, sagte Lefkowitz und zeigte sich hoch erfreut, dass die wundervolle Ausstellung mit 67 Werken der Künstlerin nun drei Monate in der Residenz zu sehen ist. „Nehmen Sie sich Zeit zu träumen und genießen Sie die facettenreichen Werke von DahjaMa´“, wünschte er sich zum Abschluss seiner Begrüßung.

In den zurückliegenden Jahren malte DahjaMa vor allem gegenständliche Motive. Landschaften, wie „Wilde Blumen“ oder „Baum am Meer“ in hellen leuchtenden Farben, mit kurzen Pinselstrichen und Farbtupfern auf die Leinwand gesetzt. Die an Impressionistische Malerei erinnern. In den Arbeiten wie „Rosa Mond“ oder „Sternenfluss“ entstehen, aus der Kombination von Farbflächen und gegenstandsloser Zeichnung, Fantasielandschaften in den der Betrachter zur Ruhe kommen kann.

Der größte Teil ihrer Werke zeichnet sich aber durch spontane Farbgebung und vorwiegend grober Formen aus. Ein Beispiel dafür ist das Bild „Zaun“. Die dominierenden Farben kontrastieren zu den Formen und werden als unmittelbarer Ausdruck erlebt. Die Wirklichkeit wird nicht naturgetreu wiedergegeben. Es wird eine eigene abstrakte Interpretation der Wirklichkeit konstruiert.

Angeregt durch Ihre pädagogische Tätigkeit im sozialen Brennpunkt der Stadt Köln, wo sie bis 2007 lebte und arbeitete, schrieb und illustrierte sie drei Bilderbücher, gestaltete Poster und Zeichnungen, die sie in ihre Arbeit einsetzte. Die Leidenschaft fürs Zeichnen ist ihr bis heute geblieben. Fantasiefiguren oder Landschaften die aus der Dynamik einer nicht abgesetzten Strichführung entstehen – oft in kräftigen Aquarellfarben koloriert.

Neu ist die Nutzung des Computers für die Zeichnungen und der so entstandene Bildband: „Wie kam der Hase auf den Baum?“ Nach der Rückkehr in ihren Heimatort Rheinbrohl war sie einige Jahre in der „Kunstwerft aktiv“ und betreibt dort nun erfolgreich ein eigenes Atelier. Die Ausstellung ist nun bis zur feierlichen Finissage am 27. November täglich von 09:00 bis 20:00 Uhr in der Senioren-Residenz Sankt Antonius, Am Konvikt 6-8, 53545 Linz zu sehen. Im Eingangsbereich, so wie in der Cafeteria und in den Fluren bis hin zur Kapelle sind ihre Bilder und Zeichnungen zu betrachten. Nähere Informationen über die Künstlerin und ihr Werk gibt es unter www.dahja-malerei.de

Foto: DahjaMa` und Einrichtungsleiter Sven Lefkowitz anlässlich der Vernissage in der Senioren-Residenz Sankt Antonius