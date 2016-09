Transporterfahrer betrunken aber keinen Führerschein

Veröffentlicht am 17. September 2016 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Der 49jährige Fahrer eines Transportes befuhr Freitagabend, 15. September, gegen 20:50 Uhr, die Straße Im Kreuzal in Fahrtrichtung Nisterbrück. In Höhe eines Wohnhauses verlangsamte er seine Fahrt fast bis zum Stillstand. Ein nachfolgender 28jähriger Autofahrer ging davon aus, dass der Transporter anhält und fuhr links an ihm vorbei. Gleichzeitig zog der Transporter jedoch ohne zu blinken scharf nach links, da der Fahrer auf der Straße wenden wollte. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand, so die Polizei, ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Der Fahrer des Transporters stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnte die Polizei ihm nicht abnehmen, da er keine Fahrerlaubnis mehr besitzt.