Mit dem Bus durch Neuwied

NEUWIED – Mit dem Bus durch die Innenstadt – Würde man alles, was in der Neuwieder Innenstadt sehenswert oder geschichtsträchtig ist, alles, um das sich oft außergewöhnliche Geschichten ranken, zu Fuß erleben wollen, wäre das innerhalb einiger Stunden nicht zu schaffen. Deshalb bietet die Tourist-Information der Stadt Neuwied am Sonntag, 9. Oktober, um 14:00 Uhr eine sehr interessante und unterhaltsame Busrundfahrt durch die Innenstadt an. So haben die Teilnehmer die Gelegenheit, Neuwied und seine Besonderheiten auf ganz kurzweilige Art und Weise zu „erfahren“

Die Stadt ist bekannt für ihre Kirchen und Bethäuser – aber viele wissen gar nicht mehr, dass hier auch einmal Bier gebraut und Schnaps gebrannt wurde. Oder dass es eine Zeit gab, in der viele Bewohner von der Bimsindustrie lebten. Dass die Lage am Rhein vielen Menschen Brot und Lohn gab. Wem gehörte das Historische Rathaus in Neuwied, wo stand die Ofenfabrik und was hat es mit den Schärjern auf sich?

Die Innenstadtrundfahrt dauert etwa zwei Stunden und kostet 9 Euro für Erwachsene, fünf Euro für Kinder ab sechs Jahre bis 14 Jahre. Ein Ticketkauf ist erforderlich bei der Tourist-Information, Marktstraße 59 (Luisenplatz), Telefon 02631 8025555 (Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen, Anmeldeschluss 27. September). Treffpunkt ist am Bahnhofsvorplatz in Neuwied