WISSEN – Rathausneubau dringend notwendig – CDU-Stadtratsfraktion erwartet schnelle Entscheidung im Verbandsgemeinderat – Standortentscheidung stärkt die Innenstadt – Die CDU-Stadtratsfraktion begrüßt die eindeutige Positionierung der CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat Wissen, das künftige Rathaus neben der Westerwald Bank neu bauen zu wollen. Das bestätige die Haltung der städtischen CDU-Fraktion und des CDU-Stadtverbandes. Die CDU im Stadtrat habe stets diesen innerstädtischen Standort befürwortet, weil er städtebaulich am sinnvollsten erscheine. Räumt die Verbandsgemeinde nämlich das bisherige Grundstück, kann und soll dort bekanntlich ein Lebensmittelmarkt entstehen. „Die Stadt Wissen ist in der komfortablen Lage, mindestens zwei Interessenten zu haben, die bereit sind einen Lebensmittelmarkt auf dem jetzigen Rathausgrundstück zu bauen. Die CDU-Stadtratsfraktion unterstützt schon seit vielen Jahren den Wunsch der Wissener Bevölkerung für einen solchen Markt“, unterstreicht CDU-Fraktionsvorsitzender Ulrich Marciniak.

Investoren brauchen Planungssicherheit: Bereits im Dezember 2015 wurden für dieses Projekt im Stadtrat mit den Stimmen aller Fraktionen die Weichen gestellt und somit auch die städtebauliche Notwendigkeit untermauert. Die CDU habe immer die Bedeutung des Verwaltungsstandortes, der vorhandenen Banken und eines Marktes für die Entwicklung des oberen Bereichs der Rathausstraße betont. „Um den Investoren Planungssicherheit zu geben, ist eine schnelle Entscheidung im Verbandsgemeinderat nun dringend erforderlich, damit hier eine feste Zusage durch die Stadt Wissen an die Investoren erfolgen kann“, so Marciniak.

Weil die bisherige Diskussionen über mögliche Standorte und Kostenmodelle, darunter bekanntlich die Sanierung der alten Realschule oder ein so genanntes Investorenmodell, vor allem unter Kostengesichtspunkten ernüchternd ausgefallen sei, setzt man bei der CDU auf die abgespeckte Neubauvariante. Marciniak: „Jetzt kann nur noch eine städtebauliche Entscheidung relevant sein und dies ist nach Meinung der CDU-Stadtratsfraktion ganz klar der Standort neben der Westerwald Bank. Das bestätigt im Übrigen auch das vom Land akzeptierte Innenstadtkonzept.“

Stärkung für die Rathausstraße: Die Mitglieder der CDU-Stadtratsfraktion als politisch Verantwortliche wollen durch die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes und den Neubau des Rathauses neben der Westerwald Bank die Innenstadt beleben und dadurch den Handel stärken, Kaufkraft in die Innenstadt holen bzw. halten. Auch drängt die CDU-Stadtratsfraktion auf eine schnelle Entscheidung, um die Planungen und Ausführungen für die Stadtkernsanierung, die im Rahmen des Förderprogramms „Aktives Stadtzentrum“ aufgestellt wurden, fortzuführen. Die Fördermittel hierzu stelle das Land bereit, sie könnten aber verfallen, wenn nicht endlich gebaut werden kann.