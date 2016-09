Veröffentlicht am 17. September 2016 von wwa

KOBLENZ/HÖHR-GRENZHAUSEN – Absolvierender des Instituts für Künstlerische Keramik und Glas (IKKG) der Hochschule Koblenz wurde mit dem 2. Preis beim Glaswettbewerb „European Glass Context“ ausgezeichnet – Das Institut für Künstlerische Keramik und Glas der Hochschule Koblenz in Höhr-Grenzhausen freut sich bekannt zu geben, dass der Absolvent des Jahrganges 2014 der Klasse Freie Kunst Glas Thomas Kuhn beim internationalen Glaswettbewerb „European Glass Context“ mit dem 2. Preis ausgezeichnet wurde.

Für den Wettbewerb konnte man nur durch eine hochranginge Jury nominiert werden und er zählt zu den bedeutendsten seiner Art in Europa. Den mit 5.000 Euro dotierten Preis erhielt Thomas Kuhn für seine am Institut entstanden Arbeit „ohne Titel“, die laut Einschätzung der Jury eine wilde, ungewöhnliche Komposition in der Tradition des Trompe-l’œil darstellt.

Die feierliche Preisverleihung fand am 10. September im Bornholm Art Museum statt. Nachdem im vergangenen Jahr Lena Feldmann den Immenhäuser Glaspreis und den in Prag verliehenen Libensky-Award gewinnen konnte und Ramona Seyfarth in diesem Jahr den Kunstpreis für junge Künstler des Landes Mecklenburg-Vorpommern verliehen bekam, freut sich das Institut für Künstlerische Keramik und Glas der Hochschule Koblenz über die erneute Honorierung seiner jüngsten Absolvierenden.