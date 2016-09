Veröffentlicht am 18. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN -Mediterrane Küche – köstliche Urlaubserinnerungen – Antipasti, Pizza, Pasta e Dolci: so wohlklingend wie die Namen, so wohlschmeckend sind auch die Speisen Italiens. Der aktuelle Kochkurs „Mediterrane Küche – köstliche Urlaubserinnerunge“ der Kreisvolkshochschule Altenkirchen am Dienstag, 27. September entführt auf eine kulinarische Reise.

Jede Region hat ihre kulinarischen Besonderheiten. Allen gemeinsam ist viel frisches Obst und Gemüse, duftende Kräuter und gerne auch Knoblauch. In der Zeit von 18:00 bis circa 21:30 Uhr wird der Kurs unter fachkundiger Anleitung von Carina Löhr in der Schulküche der Realschule plus Altenkirchen stattfinden. Die Kursgebühr beträgt 17 Euro zuzüglich der Lebensmittelumlage.

Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681-812212 sowie unter kvhs@kreis-ak.de.