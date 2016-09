Veröffentlicht am 18. September 2016 von wwa

WEYERBUSCH – Tagesfahrt zu Adler in Haibach und zur Eisshow „HOLIDAY ON ICE“ in der Festhalle Frankfurt am 14. Januar 2017. Die Landfrauen Weyerbusch fahren am 14. Januar, zu Adler und nehmen bei einem Frühstück an einer Modenschau teil. Danach besteht noch die Möglichkeit einzukaufen. Um 14:30 Uhr geht es dann nach Frankfurt in die Festhalle zur Eisshow „HOLIDAY ON ICE“. Die Kosten sind 70 Euro für Mitglieder und 75 Euro für Nichtmitglieder. Darin enthalten sind die Busfahrt, Frühstück bei Adler und die Eintrittskarten für die Eisshow. Um verbindliche Anmeldung bis zum 15. November wird gebeten. Anmeldung und weitere Informationen bei Karin Wallau 02686/989687