MEHREN – Erntedankfest in Mehren – Die LandFrauen Weyerbusch treffen sich am Sonntag, 02. Oktober, um 08:00 Uhr zum Aufbau. Um 10.00 Uhr nehmen die Landfrauen in Westerwälder Tracht oder den Vereinsshirt an dem Umzug teil. Weitere Informationen: Karola Lindscheid 02686/581