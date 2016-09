Veröffentlicht am 17. September 2016 von wwa

MURDERSBACH – Mit 1,22 Promille am Strassenverkehr teilgenommen – Die Polizei Betzdorf kontrollierte am Samstagmorgen, 17. September, um 01:40 Uhr, in Mudersbach einen Autofahrer und stellte fest dass er Alkohol getrunken hatte. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 o/oo. In Folge dessen wurde Blut entnommen und der Führerschein sichergestellt.