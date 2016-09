254 Jungen und Mädchen beteiligen sich am Lesesommer

Veröffentlicht am 17. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fleißigen Sommerferienleser werden in Altenkirchener Stadthalle geehrt – Bereits ins neunte Jahr ist der Lesesommer der Öffentlichen Bücherei der Evangelischen Kirchengemeinde Altenkirchen gegangen. Was vor neun Jahren man gerade mit 50 Teilnehmern begann ist jetzt auf die stolze Zahl von 254 Leser angestiegen. Bürgermeister Heijo Höfer und Gundula Bach-Lindlein hoben diese Tatsache und dass es immer mehr Jungen und Mädchen gibt die sich lieber einem interessanten Buch zuwenden als hinter den Handy herzulaufen. Die Kinder, die sich an diesem „Lesewettstreit“ beteiligen, dürfen sich frei nach eigenem Wollen und Können Bücher ausleihen. In die Wertung kommen die Lesekinder, die drei und mehr Bücher gelesen haben. Sie müssen auf speziellen Karten die Bewertung des Buches vornehmen und einer Jury über den Inhalt des gelesenen Buches erzählen. Das geschieht in der Regel in einem kleinen Interview mit einem ehrenamtlichen Lesepartner/in.

In diesem Jahr, so Bach-Lindlein, wurden 1365 Titel gelesen. Im Vorjahr waren es 57 Titel mehr, also 1422 Titel. Für den Lesesommer hatte die Bücherei 900 Bücher reserviert. Darunter befanden sich 130 Neuanschaffungen. An diesem Lesesommer dürfen sich Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 16 Jahren beteiligen. Mit den 254 Teilnehmern wurde gegenüber 2015 eine erneute Steigerung erzielt. 2015 waren es 236 Teilnehmer. Mehr als drei Bücher lasen 174 Kinder. Im Jahr zuvor waren es 13 mehr, also 187. Unter den Anmeldungen waren 33 Neuanmeldungen.

Erfolgreich waren in der Gruppe acht bis neun Jahre 64 Kinder, in der Gruppe zehn bis elf Jahre 50 Kinder, in der Gruppe 12 bis 13 Jahre 25 Kinder. In der Gruppe sein Jahre und jünger 23 Kinder. Die Gruppe 14 bis 15 Jahre zählte zehn Jugendliche und die Gruppe 16 Jahre zwei Personen. 55 Teilnehmer lasen acht und mehr Bücher. Davon haben zehn mehr als 20 Bücher gelesen. Die fleißigsten Leser waren Lena Siemens mit 51 Titeln, Anna Charlotte Kölbach mit 36, Emily Roos mit 29, Mia Asbach mit 22, Emma Sellen mit 22, Lisa Böhm mit 21, Delia Breitkreuz mit 21, Dustin Metzmacher mit 21, Boas Reimer mit 21 und Maria Luisa weiß mit 20.

Erstmals wurde auch eine Klassenwertung angeboten. Dazu waren alle Klassen der Realschule plus eingeladen. Sieger in dieser Gruppe wurde die ehemalige Klasse 8.1 mit 12 Lesern. Sie bekamen einen Wanderpokal überreicht. Die Lesekinder erhielten aus der Hand von Bürgermeister Höfer eine Teilnahmeurkunde und einen Buchgutschein über 10 Euro.

Aufgelockert wurde die kleine Feierstunde durch einen beeindruckenden Auftritt junger Tänzerinnen der Tanzschule „Lets Dance“ von Victor Scherf aus Altenkirchen. (wwa) Fotos: Wachow