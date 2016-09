Betrunkener Mann schießt mit Schreckschusspistole

Veröffentlicht am 18. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN-HONNEROTH – Schüsse im Wohngebiet – Am frühen Samstagabend, 17. September, um 17:55 Uhr, kam es zum Streit zwischen zwei Nachbarn in Altenkirchen-Honneroth. Während der eine sich auf seine Terrasse zurück zog ging der andere in sein Haus, holte dort seine Pistole, stellte sich auf den Balkon und schoss mehrfach in die Luft. Die von den Knallgeräuschen aufgeschreckte Nachbarschaft verständigte die Polizei. Es wurden sofort mehrere Streifenwagen aus Betzdorf, Wissen und Altenkirchen zusammengezogen. Den eingesetzten Beamten gelang es schließlich dem alkoholisierten Mann die Pistole abzunehmen und diese sicherzustellen. Bei der Pistole handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Diese war in ihrem Aussehen nicht von einer scharfen Waffe zu unterscheiden.