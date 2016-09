Veröffentlicht am 19. September 2016 von wwa

DAADEN – Diskussionsrunde mit Juso-Kreisverband Altenkirchen und Sabine Bätzing-Lichtenthäler – Mit der Veranstaltung „Jusos im Dialog mit der SPD“ lädt der Juso-Kreisverband Altenkirchen zusammen mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler, MdL, zu einer Diskussionsrunde ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 29. September, ab 18:30 Uhr im Gasthof Koch, in der Mittelstraße 3, in Daaden, statt.

Eingeladen sind alle Interessierten, zusammen mit den Jusos aus dem Kreis Altenkirchen und Sabine Bätzing-Lichtenthäler in den Dialog zu treten, um in lockerer und offener Atmosphäre alle landespolitischen Fragen an die Ministerin zu stellen, die „unter den Nägeln“ brennen. Die Jusos und Sabine Bätzing-Lichtenthäler freuen sich auf einen sicherlich spannenden Abend mit guten Diskussionen.