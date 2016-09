In Streithausen brennt Gartenlaube

Veröffentlicht am 19. September 2016 von wwa

STREITHAUSEN – Brand eines Gartenhauses am Samstagabend in Streithausen – Am Samstag, 17. September, gegen 23:07 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Hachenburg von der Rettungsleitstelle Montabaur vom Brand eines Gartenhauses in Streithausen, Marienstätter Weg, in Kenntnis gesetzt. Zugleich wurden die zuständige Feuerwehr und DRK-Rettungskräfte alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort war die Gartenhütte bereits in Vollbrand geraten, es drohte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude. Den ersten Ermittlungen zufolge kam es zum Vollbrand der circa 3 x 3 Meter großen Gartenhütte in Holzbauweise, die Flammen schlugen dann auf eine benachbarte, doppelstöckige Garage über. Eine weitere Ausbreitung des Brandes auf das angrenzende Wohngebäude wurde durch die eingesetzten Feuerwehren der Verbandsgemeindefeuerwehr Hachenburg verhindert.

Personen kamen nicht zu Schaden, die Bewohner des Anwesens waren zur Brandzeit nicht zuhause. Die Brandursache ist noch unklar. Durch den Brand wurde das Gartenhaus samt Inventar sowie Teile des Daches und Obergeschosses der angrenzenden Garage beschädigt.