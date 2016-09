Veröffentlicht am 19. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisheimattag, ein Wochenende voller Aktionen, Spannung, Unterhaltung und Sonnenschein – Nach monatelangen, anstrengenden und mühevollen Vorbereitungen startete am Samstagabend der Kreisheimattag unter dem Stern 200 Jahre Kreis Altenkirchen mit zwei großartigen musikalischen Veranstaltungen. Ab 18:00 Uhr spielten auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung drei Bands zum großen Rock Open-Air-Konzert auf. „JRMY“ eröffnete den Abend und zeigte dass der Nachwuchs sich nicht verstecken muss. Die Generation der 60ger Jahre rockte beim Auftritt der Gruppe „The Peteles“, eine Beatles Coverband, ab. Die Jugend war überrascht was die „alten“ da abrockten. In die musikalischen Lüfte schwebten die Konzertbesucher beim Auftritt der dritten Gruppe, der „Interstellar Overdrive“, einer Pink Floyd Coverband.

Ein anderes Bild bot sich einige hundert Meter weiter im Burgwächter Matchpoint auf der Glockenspitze. Im Burgwächter konzertierte bei vollem Haus das Landespolizeiorchester RLP. Landrat Michael Lieber, Bürgermeister Heijo Höfer, Skwws Vorstandsmitglied Michael Bug und Gäste der befreundeten Kreise und Städte aus Frankreich, Polen und Spanien wohnten diesem hochkarätigem Konzert bei. Zollten am Ende mit dem Publikum den Musikern stehenden Applaus. Einer der Höhepunkte des Konzertes war die Darbietung des von Sven Hellinghausen komponierten Marsches.

Komplettiert wurde der musikalische Abend mit zwei Veranstaltungen der Verbandsgemeinde Altenkirchen und des Kulturbüro Haus Felsenkeller. Vorgesehen war der Auftritt von Kabarettist Mathias Richling im historischen Spiegelzelt. Diese Veranstaltung wurde kurzfristig in die nahegelegene Stadthalle verlegt, da man akustische Störungen durch die Open-Air Veranstaltung bei der Kreisverwaltung befürchtete. Richling indes störte das ebenso wenig wie das restlos begeisterte Publikum. Schnellsprecher und unentwegter Läufer Richling füllte den großen, mit bunten Stühlen versehenen Bühnenraum, überwiegend in den Farben schwarz, rot, gold, mit der kabarettistischen Aufarbeitung politischer Personen. Ausflüge in das Ausleben verbaler Aktionen seiner Fans fand befürwortenden Beifall des Altenkirchener Publikums. Was allerdings einige Fans nicht daran hinderte, nach der Vorstellung, bei der Erfüllung von Autogrammwünschen, Richling genau das zu erzählen was er eine Stunde zuvor zur Belustigung aller über Fangruppen zum Besten gegeben hatte. Richling behielt die ruhe, lächelte verschmitzt und setzte seinen Spruch in das ihm gereichte Buch.

Ab 22:30 Uhr setzte sich das Spiegelzelt wieder in Szene. Unter dem Titel „30 Jahre“ Haus Felsenkeller präsentierte man eine ebenso außergewöhnliche „Jubiläums-Late-Night“ mit den „Los Pistoleros. (wwa) Fotos: Wachow/Rewa/Till-Erick