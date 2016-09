Altenkirchener Kreisheimattag lockt tausende von Besuchern an

Veröffentlicht am 19. September 2016 von wwa

ALTENKIRCHEN – Zum 200jährigen Bestehen stellt sich der Kreis Altenkirchen auf dem Kreisheimattag vor – Die Innenstadt Altenkirchens war zum Geschehen des Kreisheimattages abgeschirmt, für jeglichen Straßenverkehr gesperrt. Ausgenommen der Teilnehmer an diesem Spektakel. Parkplätze waren ausreichend ausgewiesen, ein Shuttle eingesetzt. Bereits am Vorabend hatten viele der über 150 Teilnehmer ihre Stände eingerichtet. Langsam lichtete sich der Morgen, die Nebel verzogen sich und die Sonne schickte erste wärmende Strahlen in die Kreisstadt. Die offizielle Eröffnung des Kreisheimattages vollzogen Landrat Lieber und Bürgermeister Höfer gemeinsam vor der evangelischen Kirche, unterstrichen durch Fassanstich und dröhnende Böllerschüsse. Derweil schickten sich die Teilnehmer an ihre Stände auf Hochglanz zu bringen. Belegt waren die Quengelstraße, Kirchstraße, Marktplatz, Fußgängerzone, Spiegelzelt, Rathausstraße, Hochstraße und Parkstraße. Aufgeteilt in acht Themenmeilen, der Blaulichtmeile, Bildungsmeile, Kultur- und Geschichtsmeile, Sozial- und Vereinsmeile, Umwelt- und Energiemeile, Kunterbuntmeile, Sport- und Spielemeile und die Wirtschafts- und Handwerksmeile. Aufgelockert durch vier Bühnen auf dem Marktplatz, an der Stadthalle, am Kreishaus, der Kreismusikschule und auch im Spiegelzelt. Den ganzen Tag über stellten sich Chöre, Sänger und Musikgruppen vor, unterhielten die Besucher mit Musik und Gesang.

Das warme Wetter der Vortage und die gestreckte Einteilung der Straßenzüge brachte einen angenehmen Besuch der Kreisstadt an diesem Tag. Kein Geschiebe, Gedrängel, langsames durchgeschoben werden, vorbei an den vielen Ständen ohne zu erkennen was gezeigt wird. Locker durfte der Kreisheimattagbesucher durch die Kreisstadt schlendern, sich alles genau ansehen, stehen bleiben und sich informieren, ein beratendes Gespräch führen. In Ruhe angebotene Spezialitäten probieren und genießen, ein kühles Getränk zu sich nehmen. Tausende besuchten den Kreisheimattag, ohne dass sich der Einzelne bedrängt fühlte.

Im 20 Minuten Rhythmus boten die vier Bühnen und das Spiegelzelt ihr vielfältiges Angebot. Krönung des Tages war auf der Stadthallenbühne der Auftritt des Bürgermeisterchores und der Massenchor an der Bühne am Kreishaus. Besondere Aufmerksamkeit lenkte die Trail-Biker-Show auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung auf sich. (wwa) Fotos: Rewa/Ariwa/Till-Erick