Konzertabend im zirkuszelt

BETZDORF – Zirkus Musicalli am Mittwoch, 28. September in Betzdorf – Da sagt noch einer: „Betzdorf hat nichts zu bieten“. In der letzten Septemberwoche ist der Zirkus Rondel (www.circus-for-kids.de) zu Gast auf dem Schützenplatz. Die Schülerinnen und Schüler der gegenüberliegenden Martin-Luther-Grundschule erleben hier ihre Zirkus-Projektwoche. Schon vor einigen Monaten kam die Idee auf, die besondere Atmosphäre des Zirkuszeltes für ein musikalisches Highlight zu nutzen. Nun ist es soweit: am Mittwoch, 28. September um 19:30 Uhr präsentieren gleich vier Formationen einen abwechslungsreichen, musikalischen Abend im Zirkuszelt auf dem Schützenplatz.

Mit dabei: Musical!Kultur Daaden e.V. mit Ausschnitten aus dem letzten Musical „3 Musketiere“ und einem ganz heißen Einblick in die in Kürze bevorstehende Premiere von „Natürlich blond“ im Apollo Theater in Siegen. MILLE AND MORE mit authentischer handgemachter Musik. Die Musiker rund um Milena Lenz haben eine echte Überraschung im Gepäck. HASTE TÖNE, der Gospelchor mit Band aus Betzdorf möchte das Zelt mit der gewohnten guten Laune und Songs wie „Hinterm Horizont“ oder „Bridge over troubled water“ aus dem aktuellen Jubiläumsprogramm „Lifeline“ mitreißen und anstecken. MARCO PECERE wird dem Zirkus ein Stück Italien einhauchen. Er ist bekannt für seine verwandelbare Stimme und ebenso ein Garant für beste Unterhaltung.

Zu einem Zirkus gehört auch der passende Rahmen. Faszinierende Lichtinstallationen, ein nicht kleines Zelt mit Manege, typische Leckereien und kühle Getränke sorgen für den passenden Rahmen der Veranstaltung. Einlass ist um 18:45 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 7 Euro bei Mankelmuth, in der Martin-Luther-Grundschule und bei allen Aktiven. An der Abendkasse kostet das Ticket 9 €.