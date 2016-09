Horhausener Senioren besuchen Köln

Veröffentlicht am 19. September 2016 von wwa

HORHAUSEN/KÖLN – Horhausener Seniorenakademie besucht die Domstadt Köln – Die Domstadt Köln besuchten bei herrlichem Sonnenschein 50 Angehörige der Seniorenakademie der Pfarrgemeinde Horhausen. Im Namen des Vorbereitungsteams begrüßte Gemeindereferent Achim Günther die bunte Schar im Bus. Nach dem Bummel auf der Domplatte spazierten die Seniorinnen und Senioren in das Brauhaus Gaffel am Dom, um sich mit einem kühlen Kölsch und mit leckerem Essen zu stärken. Nach der Mittagspause ging es in das Begegnungszentrum der katholischen Kirche Kölns, dem Domforum. Dort schauten sich die Westerwälder einen interessanten Film über die Entstehungsgeschichte und die Besonderheiten des Kölner Domes an. Die Horhausener besichtigten den stattlichen Dom und in der Sakramentskapelle hielt Günther eine kleine Andacht zur Erinnerung an den Horhausener Sohn und früheren Kölner Kardinal Joseph Höffner (1906 in Horhausen geboren und 1987 in Köln gestorben). Schließlich besuchte die Gruppe auch die Krypta des Domes, in der Joseph Höffner beigesetzt ist. Nach dem beeindruckenden Dombesuch und einer Kaffeepause verabschiedeten sich die Westerwälder von der Domstadt und fuhren wieder zurück in den Westerwald. Auf der Rückfahrt dankte Vorsitzender Rolf Schmidt-Markoski allen Beteiligten, besonders auch Rudi Lamerz und Achim Günther. (Vereinsbericht) Fotos: Privat