400 Strohballen brennen in Dinkelbach

Veröffentlicht am 19. September 2016 von wwa

ASBACH-NIEDERETSCHEID – Erneuter Strohballenbrand in der Verbandsgemeinde Asbach – Am frühen Montagmorgen, 19. September, wurde um 01:23 Uhr durch Anwohner aus Niederetscheid ein Brand in Dinkelbach gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Lagerhalle mit circa 400 Strohballen lichterloh in Flammen stand. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Asbach waren mit 35 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Vormittag an. Der Schaden wird von der Polizei auf circa 15.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bisher unklar. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634 9520 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de