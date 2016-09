Motorrad kollidiert mit Rettungswagen

Veröffentlicht am 19. September 2016 von wwa

SECK – Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer und DRK-Rettungsfahrzeug – Montagvormittag, 19. September, um 09:50 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich der L 300 zwischen Winnen und Seck zur L 302 in Richtung Gemünden ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 53jähriger Motorradfahrer aus Hessen befuhr die L 300 von Winnen in Richtung Seck. Ein aus Richtung Seck kommendes Rettungsfahrzeug des DRK bog auf die L 302 in Richtung Gemünden ab. Dabei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem Motorradfahrer, der vermutlich mehrere Frakturen im linken Bein erlitt. Der Verletzte wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Jung-Stilling-Krankenhaus nach Siegen geflogen.