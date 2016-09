Veröffentlicht am 19. September 2016 von wwa

BONN – Foto-Fahndung: Gewaltverbrechen in Bonn-Duisdorf / Wer hat Marc Susen gesehen? – Die Staatsanwaltschaft und Polizei Bonn intensivieren die Fahndung nach dem 46jährigen Marc Susen. Gegen ihn besteht der dringende Tatverdacht, seine 48jährige Lebensgefährtin und den gemeinsamen elf Jahre alten Sohn in Bonn-Duisdorf getötet zu haben. Die Frau und ihr Sohn waren am Sonntag, 18. September, tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft Bonn verdichteten sich im

Laufe des Abends die Verdachtsmomente gegen den 46 Jährigen. Beamte eines Spezialeinsatzkommandos überprüften in der Nacht die Wohnung des Verdächtigen in Bonn-Duisdorf. Dort wurde er nicht angetroffen. Deshalb veröffentlichen die Ermittler ein Foto des Gesuchten und fragen:

Wer hat Marc Susen gesehen?

Wer weiß, wo er sich aufhält?

Hinweise bitte an die Mordkommission der Polizei Bonn. Rufnummer 0228/150 oder über den Polizeinotruf 110. Neben den intensiven Fahndungsmaßnahmen laufen auch die Ermittlungen zum Tatgeschehen auf Hochtouren. Im Rahmen der Obduktionen der Verstorbenen stellte sich heraus, dass Gewalteinwirkungen zum sofortigen Tod der Frau und ihres Sohnes geführt haben.