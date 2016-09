Deutsche Sportabzeichen in Gold für Erwin Rüddel

Veröffentlicht am 20. September 2016 von wwa

WINDHAGEN – Erwin Rüddel erkämpfte Sportabzeichen in Gold – Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel ist nicht nur Gesundheitspolitiker, da auch pflegpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, sondern er nimmt das Thema „Gesundheit“ auch sehr persönlich, unter anderem in Verbindung mit aktivem Sport. So hat er bereits einige Marathonläufe, unter anderen in New York und Berlin, erfolgreich bestritten. Die rheinland-pfälzische CDU hat den aktiven Sportler zu ihrem sportpolitischen Sprecher bestellt. Am Wochenende packte den aktiven Bundestagsabgeordneten, wieder der sportliche Ehrgeiz und zwar beim Wettkampf um das Deutsche Sportabzeichen. Wie in den Jahren zuvor errang Erwin Rüddel das Deutsche Sportabzeichen abermals in Gold. „Seit rund 20 Jahren nehme ich am Wettkampf um das Goldene Sportabzeichen teil. Auch als Vorsitzender der LG Rhein-Wied möchte ich sowohl mehr jüngere wie ältere Menschen aufrufen sich und ihrer Fitness etwas Gutes zu tun und am jährlichen Wettkampf um das Sportabzeichen für die Leichtathletikdisziplinen teilzunehmen. Das beflügelt in den Bereichen Koordination, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer, nicht nur Geist und Sinne“, betont der sportliche Christdemokrat, der im sportlichen Dauertraining steht. „Für mich ist aktiver Sport nämlich sowohl Ausgleich, wie Motivation für meine politische Arbeit“, bekräftigt Erwin Rüddel. Groß war deshalb die Freude bei der Auszeichnung mit dem Deutschen Sportabzeichen in Gold, das Rüddel im Kreis weiterer Leichtathleten von Prüfer Jürgen Seitz, dem Kreisvorsitzenden des Leichtathletikverbandes Rheinland-Pfalz, in Windhagen erhielt.